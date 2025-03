Opere di Burri e Guttuso per la mostra 'Vittorio Rubiu Brandi'

Inaugurata a Città di Castello la mostra "Vittorio Rubiu Brandi tra arte e vita" a cura di Lorenzo Fiorucci, che fino al 2 giugno arricchirà il percorso di visita della Pinacoteca con opere di Burri, Guttuso, Afro, Mannucci, Pascali e Ceroli.

Una mostra che, come chiarisce il curatore, inaugura un tema inedito per la città, "quello dedicato alla critica d'arte del Novecento, aprendo un vero e proprio punto critico attraverso cui si potranno indagare in futuro altre personalità della critica d'arte", dice Fiorucci.

Brandi Rubiu, oggi 97 anni, è un protagonista di quella che un tempo era definita la critica militante ed è tra i primi ad aver seguito dagli anni Sessanta, accanto al suo mentore Cesare Brandi, l'opera di Alberto Burri. In mostra sono presenti opere e documenti di Edgardo Mannucci, Pino Pascali, Alberto Burri, Mario Ceroli, Mario Schifano, Eliseo Mattiacci ed altri di cui Brandi Rubiu si è fatto negli anni interprete. A rendere omaggio alla figura del critico di origini sarde anche suoi omologhi più giovani come Giorgio Bonomi e Marco Tonelli, quest'ultimo autore di una serie di libri che raccolgono i principali scritti critici e poetici di Brandi Rubiu.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, fino al 31 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; dal 1 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18,30 presso la Pinacoteca Palazzo Vitelli alla Cannoniera a Città di Castello nel percorso di visita del museo.

"Prosegue il progetto del Settore cultura per la valorizzazione dell'anima contemporanea della città di Alberto Burri: al centro di questo progetto la Pinacoteca e in particolare la Event room, la sala delle esposizioni temporanea che per il secondo anno ospiterà un interessante percorso di mostre con i maggiori autori del Secondo Novecento, che presenteremo a breve" spiegano il sindaco Luca Secondi e l'assessora alla Cultura Michela Botteghi in una nota del Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA