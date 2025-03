La polizia di Stato ha ricordato l'assistente Luca Benincasa in occasione del 23/o anniversario del suo omicidio mentre era impegnato in servizio.

La commemorazione ha avuto inizio presso il raccordo Perugia - Bettolle dove, venne colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi da uomini in fuga dopo una rapina in banca. Dopo la deposizione di un omaggio floreale e la benedizione da parte frate Giuseppe Carta nel monumento in memoria della Medaglia d'oro al Valor civile, la cerimonia si è spostata presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Collestrada ove è stata celebrata una Messa in suffragio.

Presenti alla cerimonia la famiglia Benincasa, il questore di Perugia, Dario Sallustio, il vicesindaco, Marco Pierini, e altre autorità.

La cerimonia si è poi spostata presso il cimitero di Collestrada dove è stato deposto un omaggio floreale sulla tomba di Luca Benincasa.

"A testimonianza di quanto il valore della memoria sia importante per le nuove generazioni" - sottolinea la Questura in un comunicato - la cerimonia ha visto la presenza anche di una rappresentanza di allievi vice ispettori dell'istituto per sovrintendenti "Rolando Lanari" di Spoleto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA