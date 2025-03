In 250 parteciperanno al 'Duathlon sprint Città di Foligno'

Saranno in 250, tra ragazzi e adulti, a partecipare al "Duathlon sprint Città di Foligno" in programma domenica 30 marzo. La manifestazione è organizzata dal Foligno Triathlon Winner, patrocinata dal Comune e dedicata alla memoria di Danilo Pascucci.

La competizione - presentata da Foligno Triathlon Winner, presieduta da Adriano Pelliccia e della quale riferisce il Comune - prevede l'alternarsi di corsa e bicicletta con una prima frazione di 5 chilometri all'interno delle mura cittadine, poi una frazione in bici, di 20, e un'ultima di corsa, di 2.5 chilometri con arrivo in Piazza della Repubblica.

Il percorso bike si snoda completamente all'interno del territorio comunale di Foligno. Non presenta particolari difficoltà altimetriche ma è caratterizzato da continui saliscendi che porteranno i concorrenti a raggiungere prima la frazione di Belfiore e poi la zona "dell'Acquabianca" per far ritorno poi verso la città.

La novità di quest'anno è costituita dallo svolgimento, nella stessa giornata, dalla terza edizione del Duathlon giovanile Città di Foligno, un'occasione decidata ai giovani talenti da 6 a 18 anni.

Nel corso della presentazione dell'iniziativa è stato ricordato che la gara intende promuovere anche la sostenibilità ambientale con la raccolta e il riciclo dei rifiuti sportivi.

Domenica prossima gli atleti potranno avvalersi di box di raccolta dove gettare copertorni e scarpe di ginnastica usate.

L'organizzazione ha deciso di realizzare medaglie destinate ai più piccoli con il materiale riciclato. E' stato ricordato anche l'apporto di 70 volontari per garantire il regolare svolgimento della competizione.

L'assessore allo sport, Marco Cesaro, ha sottolineato "l'importanza della manifestazione, ormai consolidata, ma sempre complicata da organizzare".



