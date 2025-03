E' scontro in Umbria su annunciato aumento aliquote fiscali

E' scontro in Umbria tra la maggioranza di centrosinistra in Regione e l'opposizione di centrodestra sull'annunciato aumento delle aliquote fiscali per far fronte a quello che l'attuale governo ritiene il disavanzo nei conti della sanità.

"Abbiamo fatto un'operazione verità - ha detto la presidente Stefania Proietti al Tg Rai dell'Umbria - ma già la precedente amministrazione sapeva di questo disavanzo e lo affermato anche l'ex assessore Luca Coletto. La manovra fiscale fatta ora è più equa di quella che farebbe inevitabilmente il governo a luglio.

Se non poniamo rimedio ora salvaguardando le classi più fragili aumenterà le tasse al massimo per mettere fine a un default che andava avanti da cinque anni".

Posizione diversa quella del centrodestra che aveva governato l'Umbria nella precedente legislatura. "Tutto questo peserà circa 500 euro sulle tasche di tutti i cittadini umbri" ha detto la capogruppo regionale di FdI Eleonora Pace, sempre al Tg Rai. "Si nascondono dietro a un fantomatico buco di bilancio in sanità - ha aggiunto - che nessun ente qualificato ha certificato perché le interlocuzioni della Regione Umbria al Mef inizieranno solo ad aprile".

Ha parlato di "mancanza assoluta di trasparenza" il consigliere regionale e coordinatore umbro di FI Andrea Romizi.

"Andiamo a mettere mano nelle tasche di famiglie e aziende - ha sottolineato - in un tempo in cui avremmo dovuto invece cercare di sostenerle".

"Non abbiamo aumentato di un centesimo in cinque anni le imposte" ha affermato ancora Enrico Melasecche a Tg Rai, capogruppo regionale della Lega ed ex assessore. "Abbiamo trovato le risorse - ha sottolineato - tagliando sprechi, riducendo i compensi e facendo funzionare le società partecipate".



