Colonna sonora animerà film muto 'Le Gemme Francescane'

Una colonna sonora originale, firmata dal pianista Ramberto Ciammarughi, animerà la proiezione del film muto "Le Gemme Francescane", prodotto dall'Istituto nazionale Luce nel 1924 e dedicato alla promozione turistica di Assisi e dell'Umbria, attraverso episodi della vita di San Francesco.

Un'esperienza definita "unica e suggestiva", promossa dal neonato Comitato cittadino istituito dal Comune per celebrare al meglio l'ottavo centenario della morte di San Francesco in programma nel 2026, con il coinvolgimento diretto della comunità locale. L'iniziativa si terrà il 29 marzo, alle 17 a Palazzo Monte Frumentario.

"Le Gemme francescane" è un corto di Ugo Falena, nato nei primi anni venti del Novecento, come veicolo di promozionale per la città, alle soglie dei festeggiamenti per il settimo centenario della morte di San Francesco, patrono d'Italia. È infatti cucito attorno ad alcuni piccoli episodi della vita del santo, usciti dal set di lavorazione del film "Frate Sole" del 1918, sempre di Falena. Sullo schermo compare un'Assisi in chiave turistica, con immagini della basilica di Santa Chiara, di Piazza del Comune, della basilica di San Francesco, del santuario di San Damiano, dell'Eremo delle Carceri, della Porziuncola e della basilica di Santa Maria degli Angeli. Il testo del Cantico delle Creature è presente in forma grafica all'interno del filmato, con immagini disegnate e strofe scritte. A rendere speciale la visione del film, che nasce muto e ha una durata di circa 30 minuti, saranno musiche originali di Ramberto Ciammarughi, eseguite live dall'artista, per piano ed electronics, in una performance unica, con ingresso libero.

Questo appuntamento, sostenuto dal Comune di Assisi, darà il via alle iniziative promosse dalla città in vista del centenario del 2026.



