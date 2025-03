Ai musicisti Frondini e Ramadori il premio 'Franco Buitoni'

I musicisti umbri Simone Frondini e Leonardo Ramadori sono i vincitori della quinta edizione del premio "Franco Buitoni", promosso dal londinese Borletti-Buitoni Trust, per il loro ventennale impegno a favore della promozione della musica nelle scuole umbre. Lo hanno ricevuto grazie al progetto "Musica per crescere", nell'ambito delle attività della Fondazione Perugia musica classica.

Il premio viene assegnato ogni due anni agli artisti che si sono distinti nella promozione della musica da camera e tradizionalmente annunciato nel giorno del compleanno di Franco Buitoni (1934-2016), grande animatore della vita musicale umbra e co-fondatore con la moglie Ilaria Borletti Buitoni del Borletti-Buitoni Trust che dal 2003 opera a livello internazionale per valorizzare la musica da camera e per renderla accessibile a un pubblico più ampio, con un'attenzione particolare ai giovani musicisti e alle comunità svantaggiate. È stato consegnato dalla stessa Borletti Buitoni a Perugia, nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori, alla presenza anche della sindaca Vittoria Ferdinandi e della presidente della Fondazione Perugia Musica Classica Anna Calabro.

"Questo ritorno a Perugia del Premio, con il riconoscimento dato a Frondini e Ramadori, ci fa molto piacere ed è un segnale importante perché sottolinea ancora una volta il legame tra la persona di Franco Buitoni e la sua comunità, a cui ha portato tanta musica con grande impegno e dedizione" ha commentato Ilaria Borletti Buitoni. "Siamo convinti della forza terapeutica della musica e il premio - ha aggiunto - va quindi al lavoro straordinario di due persone che hanno accolto la missione di portare la musica dove è più difficile che arrivi".

Anche per Calabro, i due vincitori meritano il Premio "perché hanno trovato il modo e linguaggio giusto per avvicinare i giovani alla musica".

La sindaca Ferdinandi ha ringraziato Ilaria ed Anna, "due donne che portano avanti un lavoro di custodia e valorizzazione della cultura e del sapere nella accezione più ampia".

Si sono detti molto onorati di ricevere il premio i due musicisti Frondini e Ramadori, i quali hanno ricordato la loro attività con il progetto "Musica per Crescere".



