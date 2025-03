Non ha risposto al gip il giovane arrestato per il suicidio di Andrea Prospero

Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Perugia il diciottenne romano agli arresti domiciliari con l'accusa di induzione o aiuto al suicidio di Andrea Prospero. Il giovane è rimasto davanti al gip pochi minuti e poi ha lasciato il palazzo di giustizia a bordo di un'auto parcheggiata in un garage interdetto ai giornalisti e ai teleoperatori. Con lui il suo difensore.



Secondo quanto si è appreso al termine dell'udienza l'indagato non ha fatto dichiarazioni spontanee e la sua difesa non ha presentato memorie.



In aula era presente il procuratore aggiunto di Perugia Giuseppe Petrazini che ha coordinato le indagini.



All'arrivo, l'auto con a bordo il diciottenne era entrata direttamente nel garage del palazzo che ospita le aule. Poi l'indagato ha raggiunto quella d'udienza da un ingresso secondario.

