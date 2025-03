Melillo, 'se fossi un mafioso ora starei più tranquillo'

"Se fossi un mafioso ora starei più tranquillo": ad affermarlo è Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, commentando il ddl intercettazioni che è diventato legge. Lo ha fatto intervenendo via streaming alla prima edizione di "Alibi Festival - Dialoghi e narrazioni sul crime" in programma all'Auditorium san Francesco al Prato di Perugia fino a domenica. Anche se le indagini mafiose sono tenute fuori dalla nuova legge, per Melillo "queste devono però potersi nutrire anche con indagini su attività economiche e questo significa un arretramento nelle indagini per le forme più sofisticate con cui si compongono oggi le organizzazioni mafiose".

"Le intercettazioni - ha sottolineato Melillo - sono strumento indispensabile anche quando si procede per reati diversi che sono la spia e rivelatori di strategie ed interessi mafiosi".

Ed inoltre i 45 giorni, tempo per le intercettazioni definito dalla legge, per il procuratore antimafia "sono risibili".

Anche perché, ha commentato, "con nuovi fenomeni in campo, il modo di contrastare le organizzazioni mafiose deve cambiare".

"La situazione infatti non è facilmente definibile attraverso un formula stereotipata" ha dichiarato ancora il procuratore Melillo per poi aggiungere: "Mi sembra che la questione della criminalità organizzata sia diventata un po' laterale, un po' marginale rispetto al dibattito pubblico, ma anche in generale nelle politiche pubbliche. Una questione - ha proseguito - ridotta ad essere affidata ai magistrati, alle forze di polizia.

Mentre il fenomeno mafioso è molto più complesso e avrebbe necessità di una risposta coordinata nell'insieme delle politiche pubbliche della Repubblica, perché passa attraverso le politiche educative, le politiche di inclusione e protezione sociale, le politiche urbanistiche".

"Abbiamo alle nostre spalle - dice ancora Melillo - gli anni delle stragi, della contrapposizione militare e violenta delle mafie all'autorità dello Stato. Nel 2024 sono stati compiuti su un intero territorio nazionale soltanto 15 omicidi riconoscibili a organizzazioni mafiose. Un dato che potrebbe essere interpretato semplicemente come segno dello spegnimento delle energie, della forza delle organizzazioni mafiose. Ma è un dato che va considerato in comparazione con la situazione del passato".



