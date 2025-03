L'Assemblea legislativa si riunisce martedì 25

L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni (Perugia) martedì 25 marzo 2025, con inizio dei lavori alle 10.00. L'ordine del giorno prevede interrogazioni a risposta immediata, risoluzioni, mozioni e nomine.

Interrogazioni "Stato di attuazione della gratuità dei programmi di screening per il tumore al seno a partire dai 45 anni", interrogano Romizi e Pernazza (FI) risponde la presidente Stefania Proietti "Perdita delle scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Perugia", interroga Nilo Arcudi (Tp - Uc) risponde la presidente Stefania Proietti "Aggiornamenti circa il piano di abbattimento delle liste d'attesa", interrogano Pace, Agabiti (FdI), Arcudi (Tp - Uc), Giambartolomei (FdI), Melasecche (Lega), Pernazza, Romizi (FI) e Tesei (Lega) risponde la presidente Stefania Proietti "Mantenimento del distretto sanitario di Orvieto: intendimenti della Giunta regionale", interroga Eleonora Pace (FdI) risponde risponde la presidente Stefania Proietti "Ospedale di Castiglione del lago: carenza di personale e intendimenti circa la futura organizzazione", interroga Eleonora Pace (FdI) risponde la presidente Stefania Proietti "Chiarimenti sull'estensione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) ai fabbricati inagibili a causa del sisma del 2016 anche nei comuni non inclusi nel cratere", interroga Letizia Michelini (Pd) risponde la presidente Stefania Proietti "Situazione critica del centro di riabilitazione di Trevi, necessari interventi urgenti per il ripristino dei servizi, il potenziamento della struttura e la riqualificazione/riattivazione della piscina", interroga Stefano Lisci (Pd) risponde la presidente Stefania Proietti "Ospedale di comunità di Amelia: carenza di posti letto, attrezzature obsolete e richiesta di chiarimenti sulle tempistiche di ampliamento", interroga Laura Pernazza (FI) risponde la presidente Stefania Proietti "Apporto di risorse regionali per il progetto di investimento Antognolla spa", interroga Luca Simonetti (M5S) risponde la presidente Stefania Proietti "Variante alla ex strada regionale 'Umbro-casentinese' che attraversa il comune di Castiglione del lago, finanziamento di 10,5 milioni, cause del ritardo nella apertura del cantiere e cronoprogramma aggiornato per la conclusione dell'opera", interrogano Melasecche e Tesei (Lega) risponde l'assessore Francesco De Rebotti "Intendimenti della Giunta regionale in merito alla gara del trasporto pubblico locale", interroga Enrico Melasecche (Lega) risponde l'assessore Francesco De Rebotti.

Atti: "No agli impianti eolici sull'appennino, difendiamo l'Umbria cuore verde d'Italia", proposta di risoluzione della Seconda commissione "Proposta per la riqualificazione ed il miglioramento dei collegamenti ferroviari dall'Umbria verso il sud Italia", mozione a firma Letizia Michelini (Pd) "Riconoscimento ed equiparazione dei liberi professionisti alle imprese nell'accesso ai bandi e alle politiche di sviluppo", mozione a firma Laura Pernazza (FI) "Per l'implementazione dei 'Patti educativi di comunità' e delle 'Comunità educanti' quali ecosistemi partecipati e a forte integrazione finalizzati a sviluppare nei territori azioni di contrasto alla povertà educativa con particolare attenzione alle aree interne e alle periferie urbane", mozione a firma Fabrizio Ricci (Avs) "Istituzione tavolo di confronto sull'evoluzione del processo di fusione tra Coop centro Italia e Unicoop Tirreno in Unicoop Etruria", mozione a firma Pace (FdI), Arcudi (Tp-Uc) e Romizi (FI).

Nomine: "Elezione del Difensore civico regionale" "Consulta regionale della cooperazione. Designazione dei componenti di spettanza dell'Assemblea legislativa".



