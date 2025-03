Lagioia a Perugia, in corso Vannucci con l'assessore Bori

Incontro a Perugia oggi tra l'assessore e vicepresidente della Regione Tommaso Bori e lo scrittore Nicola Lagioia, ex direttore del Salone del Libro di Torino. I due sono stati visti passeggiare in corso Vannucci.

Lagioia, che già conosceva Perugia per essere stato al Festival del giornalismo, ha riferito di essere in città per un tour culturale ed enogastronomico, visitando alcuni palazzi storici e la Rocca Paolina.

Lagioia è stato poi visto anche con Costantino D'Orazio, direttore della Galleria nazionale dell'Umbria, ed Aimone Romizi, cantante della band perugina dei Fask e direttore artistico del festival L'Umbria che Spacca.



