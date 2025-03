Delicato intervento multidisciplinare all'ospedale di Terni

Un uomo di 63 anni è stato salvato grazie a un delicato intervento multidisciplinare effettuato in urgenza dalle strutture complesse di chirurgia maxillo-facciale e di oculistica dell'azienda ospedaliera di Terni. Nei giorni scorsi i medici della chirurgia maxillo-facciale sono stati chiamati dal pronto soccorso per una consulenza sul paziente trasportato in elicottero da un comune della provincia di Terni.

L'uomo, vittima di un grave trauma facciale causato da una motosega durante il lavoro, presentava una vasta ferita all'emivolto destro, con frattura dell'osso frontale, del mascellare e una lesione della palpebra. Il paziente è stato immediatamente trasferito in sala operatoria, dove l'équipe di chirurgia maxillo-facciale, diretta dal dottor Fabrizio Spallaccia e composta dai dottori Umberto Committeri e Antonio Ricciardi, ha operato in collaborazione con l'oculista, il dottor Marco Ilari. L'intervento è stato eseguito con il supporto dell'anestesista, il dottor Nicodemo Destito.

Grazie a un approccio multidisciplinare - spiega l'ospedale - i medici hanno provveduto alla riduzione delle fratture, alla ricostruzione dell'osso frontale e del mascellare, nonché alla sutura dei tessuti molli. L'operazione ha permesso di preservare la funzionalità della palpebra e la motilità della mimica facciale del paziente. Dopo due notti di degenza, il paziente è stato dimesso in ottime condizioni di salute.



