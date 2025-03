Assisi, torna l'eco tour con guida audio e video in 5 lingue

Riparte sabato 22 marzo 2025 il sevizio "Assisi Serafica Bellezza Eco Tour", bus elettrico che porta alla scoperta del patrimonio museale della città, realizzato da Martinelli Servizi turistici, in collaborazione con Opera laboratori, gestore dei musei civici.

Prevede un tour emozionale, con un mezzo ecologico da 22 posti. Attraverso un biglietto unico e integrato, al costo di 15 euro per adulti e di 5 euro per bambini sotto i dieci anni, è possibile visitare il centro storico della città e accedere a Foro Romano, Rocca Maggiore e Pinacoteca comunale. A bordo è disponibile una guida audio e video in cinque lingue.

Il mezzo dispone di pedana per facilitare l'accesso di persone con disabilità, tetto panoramico e trazione completamente elettrica, ponendosi all'avanguardia in termini di inclusività e sostenibilità ambientale.

Il servizio, lanciato nel giugno 2023, è molto apprezzato da visitatori e turisti, tanto che - sottolinea il Comune - nel 2024 ha registrato oltre 15mila utenti.

Nel mese di marzo, l'eco tour sarà attivo solo il sabato e la domenica, dalle ore 10.00 alle 17.00, mentre dal primo aprile sarà disponibile tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00, con partenza sempre da piazza del Comune. Per informazioni è possibile contattare lo Iat (Ufficio informazioni e accoglienza turistica) della città di Assisi: 075 8138680; iat@comune.assisi.pg.it.



