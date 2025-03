Aeroporto dell'Umbria, al via la stagione 'Summer 2025'

Prenderà il via a fine marzo e sarà operativa fino a fine ottobre la programmazione estiva 2025 dell'Aeroporto internazionale dell'Umbria - Perugia "San Francesco d'Assisi". Dal 30 marzo al 25 ottobre, lo scalo umbro offrirà 17 rotte, operate da ei compagnie aeree e fino a 114 voli settimanali, segnando un nuovo record in termini di movimenti aerei.

L'aumento delle frequenze settimanali, con un incremento del 6 per cento rispetto alla scorsa estate, amplia ulteriormente le possibilità di viaggio da e per l'Umbria, per un totale di oltre 580.000 posti offerti nella stagione estiva. Il network prevede otto collegamenti nazionali e nove internazionali, con alcune novità. Tra queste, il nuovo volo da/per Pantelleria operato da Hello Fly, che conferma anche la rotta su Lampedusa già introdotta nella scorsa stagione. Aeroitalia ripropone inoltre i voli per Olbia e Lamezia Terme, operativi dal 14 giugno con due frequenze settimanali, programmate ogni martedì e sabato.

Anche per l'estate 2025 Ryanair sarà il principale vettore dello scalo, con dieci destinazioni servite e un potenziamento delle frequenze su diverse rotte: i collegamenti da/per Londra Stansted vengono confermati con frequenza giornaliera, quelli da/per Catania passano a cinque settimanali e quelli da/per Cagliari e Palermo saranno operati rispettivamente con tre e fino a sette voli a settimana.

Confermati inoltre per tutta la stagione i collegamenti da/per Barcellona (due frequenze settimanali), Bruxelles (quattro settimanali), Bucarest (due settimanali), Cracovia (fino a quattro settimanali) e Malta (fino a tre voli settimanali). La rotta da/per Brindisi sarà operativa dal 3 giugno ed è programmata con due frequenze settimanali.

Per quanto riguarda gli altri collegamenti internazionali, British Airways conferma i voli da/per Londra Heathrow, operativi dal 3 maggio con fino a quattro frequenze settimanali, Transavia opererà i collegamenti da/per Rotterdam, attivi dal 19 aprile con fino a tre frequenze settimanali, e Wizz Air i voli giornalieri sulla rotta da/per Tirana.

"La Regione - ha commentato la presiente Stefania Proietti in una nota dell'ente - conferma il suo impegno per lo sviluppo dell'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi, che ha l'obiettivo di incrementare rotte e voli. L'offerta della stagione estiva è importante, ma il lavoro che insieme alla Sase (la società che gestisce lo scalo) stiamo facendo è di rendere l'aeroporto sempre più competitivo e attrattivo per nuove compagnie. L'Umbria ha bisogno di puntare sulle infrastrutture per ridurre l'isolamento in cui si trova, per cui l'aeroporto, che funziona in modo efficace, diventa indispensabile soprattutto per accogliere visitatori e turisti che scelgono la nostra terra".

Tutti i voli della programmazione estiva 2025 sono già disponibili per l'acquisto sui siti delle compagnie aeree o presso le agenzie di viaggio.



