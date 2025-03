Vescovo Maffeis ha celebrato messa della Misericordia di Perugia Olmo

E' stato l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, monsignor Ivan Maffeis, a celebrare la "Santa messa riservata alle persone con disabilità, alle loro famiglie, ai loro educatori ed alle associazioni che li tutelano" organizzata dalla Misericordia di Perugia - Olmo con il Comitato nazionale antidiscriminatorio per persone con disabilità e in collaborazione con le parrocchie di Fontana, Chiugia.

Presenti alla celebrazione, il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, il vice sindaco di Torgiano Attilio Persia, la consigliera delegata del Comune di Perugia Laura Tanci e il presidente della Commissione sociale del Comune di Corciano Antonio Cappelli. Ai partecipanti è parimenti anche il saluto dell'assessora alle Politiche sociali del Comune di Perugia Costanza Spera.

La messa officiata dall'arcivescovo ha visto una importante partecipazione di fedeli, delle persone con disabilità, dei loro familiari e delle associazioni che li rappresentano, tra le quali la Comunità capodarco, l'Opera don Guanella, l'associazione Fede e luce.

L'intento degli organizzatori è stato "di fare di questa messa che ha una cadenza mensile un vero e proprio punto di riferimento per tutte le persone con disabilità dell'Italia centrale.



