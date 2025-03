Terni tra le città più calde, meglio il clima di Perugia

Perugia, nel 2024, si colloca alla 35/a posizione e 581 punti complessivi, mentre Terni è 104/a con 403 punti: è il responso della quarta edizione dell'Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it che ha preso in considerazione i capoluoghi di provincia italiani.

Nel 2023 il capoluogo umbro era sempre in 35/a posizione, 43/a nel 2022 e qualche punto più in su nel 2021, 28/a. Il picco lo ha raggiunto nel 2014 (14/a), mentre il valore più basso (47/a posizione) risale al 2020.

Per quanto riguarda il caldo africano, uno degli indicatori presi in considerazione, Perugia nel 2024 è 23/a con 35 giorni in cui si è registrata una temperatura superiore ai 34 gradi.

Nel 2023 era 35/a con 19 giorni, nel 2022 sempre 35/a, con 25 giorni. Se si torna indietro al 200-2001-2002 le cose andavano decisamente meglio, con rispettivamente, otto, due e un giorno di caldo africano.

Le ondate di calore nel capoluogo umbro sono state 58 nel 2024, che collocano Perugia alla 25/a posizione. Nel 2023 era 51/a, nel 20222 44/a.

Nel 2001 non ci fu nessuna ondata di calore.

Quanto alle piogge intense, Perugia è 70/a nel 2024 con 17 giorni. Era 57/a nel 2023, con 18 giorni. Zero invece gli eventi estremi, sia nel 2024, sia nel 2023.

Terni, quest'anno, come detto, 104/a per punteggio generale relativo alla vivibilità climatica, era 101/a nel 2023 e 106/a nel 2022.

Nel 2024 le ondate di calore sono state 63 (19/a posizione).

Sono stati 11 gli eventi estremi sempre relativi al clima registrati nel 2024 e altrettanti nel 2023.

Molto alta la posizione di Terni per quanto riguarda l'indice relativo al caldo africano: la città umbra è seconda tra i capoluoghi di provincia italiani con 57 giorni nel 2024. Era quinta nel 2023 (36 giorni) e quarta nel 2022, con 51 giorni.

A Terni sono stati 19 i giorni di pioggia intensa nel 2024 (63/a posizione), 23 nel 2023 e 29 nel 2022.

Per ognuno dei capoluoghi di provincia italiani sono stati confrontati 17 parametri, ora dopo ora, giorno per giorno, a partire dal primo gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2024, anche grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. In tutto sono stati analizzati oltre 402 milioni di dati.



