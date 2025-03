Michelini, politiche per migliorare la condizione delle donne

"Dobbiamo fare in modo che la Regione possa trarre preziosi spunti dalle riflessioni che emergeranno oggi per riorientare le politiche di genere e di riequilibrio dei carichi delle cure familiari e promuovere misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro per migliorare la condizione delle donne in Umbria". Così la consigliera regionale Letizia Michelini (intervenuta in rappresentanza della presidente dell'Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi) ha aperto a palazzo Cesaroni i lavori del convegno "La condizione delle donne lavoratrici in Umbria" organizzato da Inps, Inail e Ispettorato del lavoro.

"In un recente incontro - ha sottolineato Michelini - sono stati illustrati i dati socio-economici della nostra regione.

Sono rimasta colpita da quelli sulla formazione, con le donne che vantano un livello di istruzione più elevato ma allo stesso tempo devono subire la migrazione verso altre regioni per trovare un lavoro adeguato. La migrazione delle donne avviene quindi verso luoghi e contesti in cui vengono garantiti servizi mirati e condizioni di vita migliori. Si tratta di una distorsione che si registra in tutto il paese, con le donne che faticano di più a raggiungere ruoli apicali nelle aziende e nelle istituzioni. Con le quote rosa viene forzata legislativamente la presenza di donne in ruoli istituzionali e politici ma nelle apicalità delle strutture organizzative delle società pubbliche e private ciò non avviene e il 'tetto di cristallo' non viene sfondato. Anche la tematica, drammatica ed attuale, delle morti sul lavoro deve tornare ad essere al centro dell'azione e dell'attenzione, visti anche i dati preoccupanti che richiedono interventi urgenti sui modelli organizzativi e sulla prevenzione, affinché i meccanismi di controllo siano più efficienti".



