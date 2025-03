Marco Caprai in corsa ai Wembrace Awards 2025 (sfera action) per "L'agricoltura che dà asilo".

Wembrace Awards, ideato e organizzato dall'Associazione art4sport Onlus, fondata da Bebe Vio Grandis insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio, è un riconoscimento annuale che celebra storie di accoglienza, dialogo e connessione umana, un evento dedicato a tutte le persone e le aziende che ogni giorno si adoperano per rendere il mondo un ambiente più inclusivo e sostenibile.

Grazie al lavoro di un Osservatorio stabile composto da professionisti della comunicazione sono state indicate oltre 120 storie di persone, associazioni, organizzazioni, che si sono distinte per aver condiviso questa filosofia di pensiero. Tra queste, ne sono state selezionate 20 che più di altre hanno colpito per la loro unicità e capacità di ispirazione e che sono state sottoposte alla giuria degli Awards per una valutazione finale e celebrate durante la serata in programma il 27 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Tra questi 20 c'è anche Marco Caprai, l'imprenditore umbro che ha fatto rinascere l'Umbria del vino con il Sagrantino di Montefalco e che dal 2016 ha stretto un'intensa collaborazione con la Caritas per dare lavoro ai rifugiati. Caprai è candidato nella sfera action di Wembrace (che premia chi crede che ogni azione, per fare davvero la differenza, debba connettere, includere e costruire) ed è l'unica azienda agricola in lizza per il premio.

La motivazione della scelta della commissione - riferisce l'azienda - è così espressa: «Alla crisi drammatica del mondo agricolo, Marco Caprai risponde con un progetto che salvaguarda il nostro bene più prezioso, la terra, e la più grande ricchezza che a essa possiamo donare: il lavoro delle persone. Da anni impiega con successo operai agricoli rifugiati, offrendo lavoro, opportunità e formazione, promuovendo l'integrazione e dimostrando che l'accoglienza può trasformarsi in un beneficio per l'impresa e per il territorio. Nei suoi splendidi vigneti di Montefalco, in Umbria, uomini e donne provenienti da tutte le latitudini contribuiscono con grande sacrificio al benessere collettivo di questa comunità che ruota attorno alla vigna e alla cantina. Questa attitudine all'impegno sociale è una tradizione familiare per Marco Caprai, che parla di famiglia e di rispetto per il lavoro con l'emozione di chi è consapevole che tutelare l'agricoltura in Italia è un dovere primario e che farlo attraverso l'integrazione è una scommessa che si può vincere. I rifugiati vengono assunti come salariati agricoli, con tutte le carte in regola, sono impiegati in tutti i settori, nei campi o nei lavori di cantina. Un'integrazione, promossa da Caprai, che si è rivelata vincente: il 60% dei migranti è infatti rimasto a lavorare stabilmente presso l'azienda".

"Già essere nella rosa dei 20 candidati al premio di Bebe Vio Grandis - ha commentato Marco Caprai - per me e la mia cantina Arnaldo Caprai è una grandissima soddisfazione, ma lo è ancora di più il fatto che da noi decine di rifugiati hanno trovato un'opportunità, un posto in cui mettere radici".

Quest'anno, sotto il claim "Together or nothing", i Wembrace Awards, giunti alla loro terza edizione, celebrano il vero significato dello stare uniti, attraverso le esperienze di persone e progetti che non si sono arresi e hanno saputo trasformare i propri sogni in realtà.

A giudicare il progetto di Caprai ci sarà una giuria composta da personalità d'eccezione del panorama italiano e internazionale.



