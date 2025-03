I disegni dei bimbi in ospedale sull'eco-bandiera della pace

Ci saranno anche i disegni colorati e allegri dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Città di Castello nell'eco-bandiera collettiva della pace "più lunga del mondo", il vessillo da record realizzato con lenzuola bianche "riciclate" che domenica 23 marzo verrà srotolato in piazza Matteotti e attraverserà il centro storico fino alla cattedrale.

Circa 20 piccoli pazienti del reparto si sono uniti agli 800 studenti delle scuole primarie e secondarie della città che, insieme a coetanei che vivono in Spagna e Polonia, hanno aderito al progetto ideato dall'artista tifernate Moira Lena Tassi, con i patrocini del Comune di Città di Castello, dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, della Provincia di Perugia, della Fondazione Perugiassisi per la cultura della pace, della diocesi di Città di Castello, della Fondazione Italo Bolano.

Alla presenza del sindaco Luca Secondi e dell'assessore alle politiche sociali Benedetta Calagreti, il lenzuolo dipinto dai bambini di Pediatria durante le giornate trascorse in camera e negli ambulatori per le terapie è stato affidato alle mani della promotrice dell'iniziativa dal direttore sanitario di presidio dell'ospedale di Città di Castello, Silvio Pasqui, dal direttore del dipartimento Materno infantile aziendale, Guido Pennoni, dal coordinatore della Unità operativa complessa di Pediatria, Alfredo Baldicchi, e da Lucia Puletti, assistente sanitaria della direzione di presidio Alto Tevere. Scherzosi e simpatici, originali, pieni di speranza nella pace e nel futuro, i disegni e le frasi dei piccoli pazienti hanno emozionato i presenti e sottolineato una volta di più il coinvolgimento di tutta la comunità tifernate nell'evento che domenica prossima lancerà da Città di Castello un inedito messaggio di pace collettivo.

L'appuntamento con l'eco-bandiera sarà alle ore 16.00 in piazza Matteotti.

Il vessillo di circa 80 metri - spiega il Comune - verrà mostrato per la prima volta in pubblico, circondato dai bambini che l'hanno realizzato, e sarà poi trasferito all'interno della cattedrale, dove sarà posizionato lungo la navata centrale. In caso di maltempo, l'iniziativa sarà rinviata.



