Booking.com premia Orvieto per l'ospitalità d'eccellenza

Si è svolta, al Ridotto del Teatro Mancinelli, la cerimonia di premiazione dei Traveller Review Awards 2025 di Booking.com, che ha riconosciuto Orvieto tra le città più accoglienti al mondo.

A consegnare il riconoscimento al sindaco, Roberta Tardani, è stato Alessandro Callari, regional manager Italia, Israele e Malta di Booking.com. La cerimonia, intitolata "Orvieto: accoglienza e cultura - Il premio internazionale all'ospitalità", ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti del settore e operatori turistici per un confronto sulle nuove sfide dell'accoglienza, tra innovazione digitale e valorizzazione delle tradizioni locali.

I Traveller Review Awards 2025, giunti alla 137a edizione - spiega il Comune - sono il riconoscimento con cui Booking.com ha premiato oltre 1,7 milioni di strutture in più di 200 paesi e territori, basandosi su oltre 360 milioni di recensioni verificate dei viaggiatori. Per l'ottavo anno consecutivo, l'Italia si è aggiudicata il maggior numero di premi, con oltre 200.000 partner premiati, confermando il primato dell'ospitalità italiana. L'attenzione al viaggiatore e la qualità dell'offerta turistica hanno reso la città una delle destinazioni emergenti più apprezzate, come dimostra l'aumento del numero di ricerche di soggiorno a Orvieto registrato su Booking.com dall'annuncio dei Traveller Review Awards avvenuto a gennaio: +33% dal Regno Unito, +67% dai Paesi Bassi, +44% dalla Germania, +29% dagli Stati Uniti e un sorprendente +96% dalla Polonia.

"Sappiamo che i viaggiatori sono sempre più attratti da destinazioni autentiche - ha sottolineato Alessandro Callari - dove l'ospitalità e i servizi eccellenti fanno la differenza.

Quindi non sorprende vedere Orvieto ricevere questo riconoscimento quest'anno. Siamo orgogliosi di conferire questo premio alla città, celebrando la passione e la professionalità degli operatori turistici locali e ringraziandoli a nome dei viaggiatori di tutto il mondo".

"Ricevere questo premio è un grande onore per Orvieto - ha dichiarato Roberta Tardani - ed essere l'unica città in Italia nella top ten stilata da Booking ci fa sentire orgogliosi di rappresentare nel mondo la qualità dell'ospitalità italiana e naturalmente quella dell'Umbria, cuore verde della nostra Penisola. È un riconoscimento che appartiene a tutta la città e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a renderla un luogo accogliente. È il frutto di un impegno collettivo, dagli operatori turistici alle istituzioni, ma anche dei cittadini stessi, che con passione, dedizione e professionalità hanno dimostrato di saper offrire ai visitatori un'esperienza autentica e indimenticabile. È la conferma che la qualità dell'accoglienza unita alla promozione della storia, della cultura e della bellezza di Orvieto che abbiamo portato avanti in questi anni insieme agli investimenti sui servizi e sull'offerta turistica esperienziale, rappresentano la strada giusta da seguire. Lo dimostrano anche il crescente interesse internazionale certificato da Booking e gli importanti interventi privati nel settore che si stanno facendo sul territorio. Un premio che non è certo un punto di arrivo ma un nuovo stimolo per continuare a crescere e migliorare ancora".

"Il premio assegnato a Orvieto da Booking.com - ha affermato Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria - rappresenta un riconoscimento concreto e significativo dell'impegno continuo e della passione degli operatori locali, che, con professionalità, dedizione e una visione condivisa, hanno saputo trasformare l'ospitalità in un autentico distintivo di qualità per la città. Le strutture ricettive, le attività commerciali e i servizi turistici, collaborando in perfetta sinergia, sono riusciti a creare un'atmosfera unica e genuina, capace di accogliere il visitatore e farlo sentire immerso in un territorio ricco di storia, cultura e tradizioni. Questo premio non solo celebra l'eccellenza del settore, ma è anche una testimonianza del lavoro quotidiano e della passione con cui Orvieto è riuscita a emergere come una delle destinazioni più ambite e apprezzate a livello internazionale".



