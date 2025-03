Tagliaferri, fare chiarezza nella gestione dei conti sanità

"E' importante fare chiarezza nella gestione dei conti della sanità umbra, necessario intervenire con decisione per correggere una narrazione del precedente governo regionale per riportarla alla realtà dei fatti": lo afferma la capogruppo regionale Bianca Maria Tagliaferri (Umbria domani-Proietti presidente). "La recente operazione di verità, che ha visto l'affiancamento di un advisor esterno, rappresenta - spiega - un passo fondamentale per rispondere alle richieste di trasparenza dei cittadini e per fare luce sulle difficoltà economiche e organizzative del sistema sanitario regionale che questa maggioranza ha ereditato".

Per Tagliaferri "la situazione sanitaria umbra, segnata da disavanzi e criticità strutturali, non è frutto di un'emergenza recente". "Già nel dicembre 2022 - aggiunge -, la Giunta regionale precedente aveva messo in evidenza le difficoltà, con un disavanzo previsto di circa 200 milioni di euro. L'attuale amministrazione, guidata dalla presidente Proietti, è consapevole di questa realtà e si impegna a lavorare con serietà e determinazione per affrontare questi problemi, senza nasconderli, ma cercando soluzioni concrete e durature.

Il nostro obiettivo è realizzare un Piano sanitario regionale capace di affrontare con efficacia le difficoltà economiche e strutturali, compresi i recenti tagli ai fondi regionali e comunali da parte del Governo. È precisa intenzione di questa maggioranza evitare il commissariamento, che porterebbe a conseguenze inaccettabili per la nostra regione e i nostri concittadini. Vogliamo garantire un sistema sanitario efficiente, in grado di rispondere alle necessità degli utenti, migliorando la qualità dei servizi e riducendo i tempi di attesa. Potenziare le strutture e le risorse sanitarie della Regione è essenziale per limitare la mobilità passiva e assicurare cure adeguate sul territorio. Con questa visione - conclude Tagliaferri - lavoriamo per un futuro migliore per la sanità umbra".



