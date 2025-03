Opposizione, vergognose mistificazioni sinistra sui conti sanità

"Sono vergognose le mistificazioni della sinistra sui conti della sanità, volte esclusivamente a giustificare scelte che altrimenti gli umbri faticherebbero ad accettare, come i tagli dei servizi in sanità e l'aumento delle addizionali Irpef": lo sostengono i consiglieri regionali di tutti i gruppi di opposizione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. "I dati diffusi ieri dalla maggioranza - affermano - sono falsati: i 240 milioni di euro vengono compensati da 153 milioni in positivo, pertanto il deficit sarebbe di 90 milioni nella peggiore ipotesi, considerato che il report fornito dagli uffici regionali competenti il 15 novembre scorso, con previsione al 30/12/2024, prevedeva un disavanzo di 40 milioni, nettamente inferiore a quello degli anni precedenti".

"Il disavanzo strutturale in sanità - per i consiglieri di opposizione - viene da lontano dato che dal 2015 al 2019, quando a governare l'Umbria era la Giunta a trazione Pd, si è raggiunto l'equilibrio finanziario sempre con partite straordinarie, contrariamente a quanto evidenziato nel report diffuso dagli attuali amministratori regionali, che non tiene conto delle differenti tempistiche del riparto del Fondo sanitario nazionale, che all'epoca avveniva in corso d'anno e non come ora alla chiusura del quarto trimestre, quindi a fine anno.

Mentre l'attuale maggioranza si è rivolta a un soggetto privato, che a spese dei cittadini ha effettuato i controlli dei conti della sanità, vicenda che stiamo peraltro approfondendo attraverso un accesso agli atti per conoscere le modalità in cui è stato conferito l'incarico e i relativi costi, i bilanci sanitari del centrodestra sono stati oggetto di verifiche non da privati incaricati dalla politica, ma dall'ente pubblico Agenas, certificati dal Mef e parificati dalla Corte dei conti. Vale anche la pena ricordare la situazione che il centrodestra sì è trovato a ereditare nel 2019: una sanità annichilita dallo scandalo Sanitopoli e dalla quale i migliori professionisti fuggivano. Le liste d'attesa lasciate dalla sinistra erano infinite e dei 17 ospedali, alcuni erano inutilizzabili, altri non utilizzati. C'erano addirittura certificati di sicurezza scaduti e un enorme disavanzo strutturale. La mobilità aveva un pesante saldo passivo e la spesa farmaceutica era fuori controllo. Abbiamo lavorato con serietà, senza neppure sprecare troppo tempo a raccontare la reale situazione che ci è stata consegnata da chi ha governato per quasi cinquant'anni prima di noi, consapevoli che la cosa fondamentale fosse investire tutte le energie e le risorse per cercare di rimediare ai danni ereditati, dato che scaricare responsabilità non avrebbe portato alcun guadagno alle nostre comunità. Pochi mesi dopo l’insediamento del centrodestra a fine 2019, ci siamo trovati a fronteggiare una pandemia che ha inevitabilmente compromesso il sistema sanitario e i relativi bilanci non solo dell’Umbria, che nella gestione dell’emergenza è stata tra le più virtuose del Paese, come certificato da diversi report del Governo, ma di tutte le regioni d’Italia. Nonostante le gravi difficoltà causate dal Covid, siamo riusciti a fronteggiare le criticità e a limitarne i danni. Mentre la maggioranza millanta una fantomatica operazione verità, non fa altro che prendere in giro i cittadini facendo leva sulle loro paure. Quella che stiamo vedendo è la peggiore sinistra di sempre, che fa leva sui timori degli umbri nel vile tentativo di scaricare le proprie responsabilità su altri. Quando gli umbri ci hanno scelto per governare, abbiamo dimostrato da subito la determinazione di chi alle inutili chiacchiere e polemiche sul passato, sul quale avremmo avuto molto da raccontare, ha preferito la concretezza del fare. L’atteggiamento mistificatorio dell’attuale maggioranza testimonia non solo la totale inadeguatezza ad amministrare la Regione, ma - concludono i consiglieri di opposizione - è anche una grave mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, presi in giro con menzogne presto smentite dai dati reali”. ".



