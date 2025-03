'Molto provato' giovane ai domiciliari per suicidio Andrea

"E' molto provato per tutto quello che sta accadendo attorno a lui" il diciottenne romano agli arresti domiciliari per induzione o aiuto al suicidio nell'ambito delle indagini sulla morte a Perugia dello studente universitario Andrea Prospero. Lo ha detto all'ANSA il suo difensore Alessandro Ricci.

Venerdì mattina il giovane comparirà davanti al gip del capoluogo umbro per l'interrogatorio di garanzia. Non è chiaro se deciderà di rispondere alle domande del giudice o avvalersi della facoltà di non rispondere.

Vanno avanti intanto le indagini della polizia per fare piena luce sulla vicenda. In particolare sul contenuto di sim e telefoni di Prospero.



