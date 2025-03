Lavori potenziamento su ferrovia Terontola-Perugia-Foligno

Rete ferroviaria italiana eseguirà interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Terontola - Perugia - Foligno in cinque fine settimana tra il 22 marzo e il 26 maggio. I lavori si svolgeranno prevalentemente all'interno delle gallerie della tratta Perugia Ponte San Giovanni - Terontola.

Per consentire l'operatività dei cantieri - spiegano le Ferrovie -, la circolazione ferroviaria sarà sospesa per circa 52 ore dalla mezzanotte di sabato fino alle 4 di lunedì: tratta Perugia Ponte San Giovanni - Terontola 22-24 marzo e 12-14 aprile; Perugia Ponte San Giovanni - Perugia nei weekend 3-5, 10-12 e 24-26 maggio.

I lavori - 2,2 milioni di euro di investimento complessivi - vedranno coinvolte circa 180 persone, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici.

Le attività principali avverranno all'interno di cinque gallerie (Monte Malbe, Madonna dei Monti, San Vetturino, San Martinello e Santa Maria del Colle) dove verrà rinnovato il sistema di trazione elettrica che alimenta i treni.

Nelle stesse interruzioni Rfi eseguirà lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale all'armamento della linea, alla sede ferroviaria e ai ponti.





