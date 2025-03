Forbes Italia ha premiato tre aziende di Montafalco

L'Hotel Principe di Savoia di Milano ha ospitato l'edizione 2025 di "100 Iconic Wineries", evento dedicato all'eccellenza del vino italiano e organizzato da Forbes Italia, la prestigiosa rivista e piattaforma di informazione economica e finanziaria, in collaborazione con Mercuri Wine. Tra le cento cantine italiane selezionate per il loro impegno verso la sostenibilità ambientale, sociale e la reputazione del marchio, sono state premiate tre aziende di Montefalco: Tenute Lunelli - Carapace, Antonelli San Marco e Bocale vini, quest'ultima per essersi distinta per il suo approccio biologico in vigna e per la valorizzazione dei vitigni autoctoni umbri, con particolare attenzione alla ricerca sui tannini del Sagrantino e all'adozione di tecniche produttive che mirano a creare vini di straordinaria eleganza.

Questo riconoscimento internazionale sottolinea l'eccellenza delle tre aziende umbre nel contesto enologico globale.

Accanto alle cantine premiate, sono stati celebrati anche 25 "Maestri del Calice", figure fondamentali nell'ospitalità italiana, che con abilità curano la selezione dei vini nei ristoranti di alta qualità del Paese. Premiata in questa categoria la sommelier umbra, di Foligno, Valentina Bertini, Wine Manger Gruppo Langosteria di cui definisce le scelte per le carte di tutti i locali del Gruppo. diplomata all'Associazione italiana sommelier, inizia la sua esperienza nel ristorante di famiglia, per poi arrivare in Langosteria e ricoprire in seguito il ruolo di Head Sommelier alla Terrazza Gallia a Milano.





