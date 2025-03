Donazione multiorgano a Terni per volontà di un paziente

Donazione multiorgano all'ospedale di Terni per volontà di un uomo di 56 anni, morto in rianimazione che ha consentito così di salvare e migliorare la vita di quattro persone. Dopo la valutazione di idoneità, sono stati quindi prelevati cuore, fegato e reni.

Il coordinamento delle operazioni - riferisce l'Azienda ospedaliera - è stato curato dalla dottoressa Viola Marsiliani, coordinatore locale per la donazione e trapianti, insieme all'equipe infermieristica e della rianimazione, che ha lavorato in sinergia con i servizi di radiologia, neuroradiologia, anatomia patologica, cardiologia, medicina legale, neurofisiologia e l'equipe di sala operatoria. Un lavoro "di squadra e multidisciplinare che ha reso possibile questo splendido gesto di solidarietà" ha sottolinea il Santa Maria.

Che ha rivolto "un sentito ringraziamento alla famiglia del donatore, che con grande sensibilità ha scelto di onorare la volontà del loro caro. Grazie a questa generosità, sono state salvate e migliorate le vite di quattro persone, a testimonianza che, anche nei momenti di dolore, l'altruismo può dare nuova speranza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA