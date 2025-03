Vino, da Terre Margaritelli la bottiglia a prova di alcoltest

Terre Margaritelli, azienda vitivinicola biologica umbra, presenta "Test a Test", una bottiglia con un nuovo formato da 250ml, la quantità per due calici di vino, che permette di gustare appieno le caratteristiche organolettiche dei vini biologici senza superare i limiti di legge.

"Vogliamo offrire un'alternativa concreta e responsabile", spiega Dario Margaritelli, amministratore della cantina, per poi aggiungere: "Non si tratta infatti di un vino dealcolato o a basso contenuto alcolico, pratiche a cui si sta pensando con sempre più concretezza, ma di un formato che invita a un consumo moderato e consapevole, senza compromessi sulla qualità".

L'idea nasce quindi anche dalla volontà da parte dell'azienda di contrastare la tendenza a sostituire il vino tradizionale con prodotti a basso contenuto alcolico, spesso di qualità inferiore. "Crediamo che il piacere del vino risieda nella sua complessità e nei suoi profumi - prosegue il direttore commerciale, Federico Bibi - e per questo vogliamo preservare questa esperienza, offrendo al contempo una soluzione pratica e sicura. Per il momento ne abbiamo messo in produzione una piccola quantità che stiamo provando in alcuni locali della nostra regione".

Il vino bianco biologico scelto per il formato "Test a Test" è il "Pietramala", un blend di vitigni Trebbiano, Traminer e Pecorino, affinato solo in acciaio per preservarne la freschezza e la vivacità. È un vino giovane, da consumare entro due anni dalla vendemmia.

L'azienda si sviluppa su 52 ettari di vigneto a corpo unico su una collina, Miralduolo di Torgiano, tra Perugia e Assisi, nel cuore della storica denominazione Doc Torgiano. Le varietà coltivate sono 15. Circa 30 ettari sono destinati ai vitigni tradizionali: Sangiovese, Canajolo, Grechetto e Trebbiano.

L'azienda infatti, in linea con una tradizione di famiglia da sempre orientata all'innovazione e alla ricerca della unicità, è dotata di una cantina dove vengono lavorate le piccole quantità dei diversi vitigni per provare i rendimenti di ciascuno e ottimizzarne il processo di vinificazione, in relazione alle specificità uniche del territorio di Torgiano. Ad oggi l'azienda produce vini Docg Torgiano Rosso Riserva, Doc Torgiano Rosso Bianco e Rosato ed Umbria igt per complessive 120.000 bottiglie tutte contraddistinte dal certificato di Vino biologico ed integralmente prodotto in azienda con uve coltivate e trasformate in azienda.



