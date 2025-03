Simonetti, sanità umbra sulle soglie del commissariamento

"Dopo cinque anni di governo di centrodestra, la sanità umbra è ormai sulle soglie del commissariamento. Il bilancio delle quattro aziende sanitarie regionali registra un disavanzo monstre di 243 milioni e 500mila euro, una voragine verificata da un advisor esterno, che mette nero su bianco il fallimento della gestione sanitaria della Giunta Tesei": lo afferma il capogruppo M5s nell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Luca Simonetti.

"Eppure - sottolinea Simonetti - questo enorme buco di bilancio non ha portato alcun miglioramento per i cittadini: le liste d'attesa restano interminabili, gli stipendi degli operatori sanitari non hanno visto aumenti dignitosi, la qualità dell'assistenza continua a peggiorare. In questi anni, gli umbri che hanno avuto bisogno di cure hanno dovuto pagare di tasca propria, rivolgendosi sempre più spesso ai privati e finendo per sostenere la sanità due volte: prima con le tasse, poi con visite e interventi a pagamento".

"A guidare questo disastro - sottolinea, in una nota della Regione - c'è sempre il centrodestra, che da Montefalco alla sanità umbra continua a ripetere lo stesso copione: bilanci in rosso, servizi allo sfascio, cittadini costretti a pagare per quello che dovrebbe essere un diritto. E come sempre, ora dagli scranni dell'opposizione, gli stessi che hanno creato il problema, si presentano con soluzioni miracolose, fingendo di non essere i responsabili di questo disastro. I numeri - conclude il consigliere di maggioranza - parlano chiaro: la voragine c'è e non è nata per caso. Ora qualcuno deve risponderne. Sicuramente la Terza commissione sarò il luogo per fare chiarezza su quanto accaduto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA