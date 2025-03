Ricci, quadro davvero drammatico dei conti della sanità

"Sapevamo che avremmo trovato una sanità pubblica in grande difficoltà, ma il quadro che ci restituisce la verifica condotta da un advisor esterno sullo stato di salute dei conti del nostro sistema regionale è davvero drammatico": lo afferma il capogruppo di Avs all'Assemblea legislativa dell'Umbria, Fabrizio Ricci, in relazione "all'analisi indipendente condotta sui conti del sistema sanitario regionale dal 2020 ad oggi". "L'enorme voragine di oltre 240 milioni di euro che si è formata in questi anni di governo della destra, mentre i servizi pubblici venivano indeboliti a vantaggio dei privati e la mobilità passiva esplodeva, con sempre più umbri costretti a curarsi in altre regioni ci espone al rischio concreto di tenuta del nostro sistema sanitario" aggiunge.

"Fortunatamente, il lavoro avviato dalla presidente Proietti e dalla direttrice Donetti - sostiene ancora Ricci -, grazie al grande sforzo e al senso di responsabilità di tutto il personale della sanità pubblica umbra, ci fa sperare in un salvataggio possibile. Certo è che siamo in un quadro totalmente emergenziale, per di più aggravato dai tagli del Governo Meloni che colpiranno duramente l'Umbria. Un quadro nel quale la stella polare dell'azione politica della nostra Giunta deve essere la difesa, la salvaguardia e il rilancio della nostra sanità pubblica e universale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA