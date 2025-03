Proietti, 'custodire memoria del Covid per un futuro più sicuro'

"Oggi il nostro pensiero va a tutte le vittime del Covid-19, alle loro famiglie, alle infinite sofferenze e paure che hanno vissuto, che rappresentano una cicatrice sull'anima che anche noi amministratori ci porteremo sempre sento. Il nostro pensiero va anche ai medici, agli infermieri, al personale sanitario, ai volontari a tutti coloro che, in quei giorni drammatici, hanno svolto il loro lavoro con coraggio, dedizione e professionalità fino a rischiare e, in taluni casi, a perdere la vita. Questa giornata nazionale è anche un richiamo alla responsabilità collettiva: dobbiamo trarre insegnamento da quella tragedia e rispondere alle emergenze con rapidità ed efficienza organizzativa, come seppe fare il nostro sistema sanitario pubblico". Così la presidente della Regione, Stefania Proietti, ha voluto ricordare la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, istituita con la legge n. 35 del 2021, sottolineando come il dolore di quegli anni si traduca in impegno concreto per il futuro.

"Abbiamo visto la forza delle nostre comunità - ha sottolineato la presidente - la capacità di unirsi nella sofferenza e nella speranza. Oggi abbiamo il dovere di trasformare quella solidarietà in scelte lungimiranti, rafforzando il diritto alla salute come pilastro della nostra società. Stiamo investendo nella medicina territoriale, nell'innovazione, nella prevenzione, per non farci mai più trovare impreparati. In Umbria, come nel resto d'Italia, il Covid ha messo alla prova la tenuta sociale ed economica dei territori e soprattutto le persone, in particolare i nostri bambini, i nostri giovani, gli anziani, i fragili. Oggi vogliamo trasformare il ricordo dell'impegno collettivo, dei professionisti sanitari e dei cittadini, in un'azione quotidiana e positiva per costruire una sanità che metta sempre al centro la persona. Dobbiamo essere custodi di questa memoria, trasformandola in impegno di speranza per un futuro più giusto, più sicuro e più umano".



