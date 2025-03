Presidente Umbria, sconvolti da conti in rosso in sanità

(V. 'Regione, in sanità Umbria... delle 15.38) "Immaginavamo un conto in rosso profondo ma numeri di questa proporzione ci hanno letteralmente sconvolto": la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti commenta così gli oltre 243 milioni di euro di disavanzo indicati per le Aziende della sanità.

"Appena ci siamo insediati - ha spiegato governatrice, che ha mantenuto la delega alla sanità - abbiamo annunciato un'operazione verità sui conti della sanità, affidando a un ente di parte terza la verifica sullo stato di salute dei bilanci delle quattro aziende sanitarie e del Sistema sanitario regionale".

L'esito dei controlli - spiega la Regione - ha portato alla luce "un ingente disavanzo delle aziende" verificato in oltre 243 milioni di euro, "che solo grazie al risultato positivo della gestione accentrata regionale porta al risultato economico del consolidato regionale della sanità che è negativo per 90 milioni. Una cifra che Palazzo Donini ha definito "enorme che ad oggi è assolutamente impossibile ripianare con il bilancio regionale, per di più gravato dal taglio di 40 milioni nei trasferimenti verso da parte del Governo".

"Abbiamo deciso, come promesso, di rendere nota la situazione perché si tratta di essere trasparenti - ha annunciato Proietti -, di essere coerenti con quanto annunciato quando abbiamo cominciato a governare e raccontare la verità dei fatti. Ora insieme alla giunta valuteremo gli strumenti da adottare da un lato per risanare i conti del sistema sanitario e dall'altro per garantire i servizi e la sanità pubblica ai cittadini umbri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA