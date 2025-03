Le favole entrano in Oncoematologia pediatrica a Perugia

"È l'amore per i bambini, il desiderio di renderli felici che non ci permette di fermarci mai": Franco Chianelli non nasconde la sua soddisfazione di fronte all'ultima iniziativa del Comitato per la vita, l'abbellimento delle porte delle camere di degenza del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia.

Un lavoro finanziato dal Comitato Chianelli e nato dalla creatività di Grafox school che ha saputo interpretare i desideri dei piccoli pazienti della struttura complessa guidata dal dottor Maurizio Caniglia e i suggerimenti del personale medico ed infermieristico. E così ogni stanza è dedicata ad un personaggio della fantasia, da Peter Pan, ai protagonisti di Inside Out o di Up, da Mary Poppins, alle principesse Rapunzel e Frozen fino al simpatico maghetto Harry Potter, passando per il Libro della giungla, il Re Leone e un grande classico come Topolino.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato Chianelli - è che ogni bambino abbia così l'impressione di essere in un mondo di fantasia e divertimenti, che possa chiudere gli occhi e sognare di volare, che possa immergersi nelle fiabe, tra principesse, maghi, eroi e boschi incantati. Che possa dimenticare, almeno per un po', flebo e pompe per le terapie. Grazie all'aiuto di Grafox, che aveva già abbellito il day hospital del reparto, stiamo facendo il possibile per renderlo un luogo sempre più accogliente in cui oltre ai sorrisi del personale sanitario, delle insegnanti, del caro padre Salvatore, dei nostri numerosi operatori: psicologhe, assistente sociale, musicoterapeuta, teatroterapeuta, arteterapeuta, psicomotricisti, nutrizionista, educatrice, neuropsicologo, ortoterapeuta e ovviamente dei volontari che ogni giorno fanno compagnia ai pazienti, ogni bambino possa vedere intorno a sé un ambiente che non faccia paura, ma sia capace di aiutare a sognare un po'. Perché la felicità sconfigga sempre il dolore e la sofferenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA