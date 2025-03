Bori ringrazia direttrice artistica Festival Spoleto Veaute

Con un ringraziamento alla direttrice artistica del Festival Monique Veaute, "che in questi anni ha puntato fortemente sull'innovazione e sulla qualità delle proposte culturali consolidando così sempre di più l'importanza del Festival a livello nazionale e internazionale", il vicepresidente della Regione Umbria con delega al Turismo, Tommaso Bori, ha aperto il suo intervento alla presentazione della 68/ma edizione del Festival dei due Mondi, che si è tenuta a Roma, alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, del presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi, Andrea Sisti, della stessa Veaute.

"Uno dei grandi meriti della direttrice Veaute - ha detto Bori, secondo quanto riporta la Regione in un comunicato - è quello di aver ridato un ruolo da protagonista alla musica. Un forte segnale di continuità questo, con l'idea che ha ispirato il fondatore Gian Carlo Menotti. In questi ultimi 5 anni oltre all'internazionalizzazione, è stato dato impulso alla creatività degli enti culturali di eccellenza del territorio, cito tra questi Umbria Jazz e il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, favorendone così la valorizzazione. Il Festival dei Due Mondi è ora uno degli appuntamenti più prestigiosi della cultura italiana nel mondo, grazie anche al sostegno fondamentale del Ministero della Cultura cui si aggiungono gli impegni della Regione e del Comune, degli altri soci e degli sponsor. Se la sua vocazione è stata ed è internazionale, non si deve dimenticare però, l'impatto che ha avuto e ha sull'evoluzione del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura in generale dell'Umbria, nonché sull'attrazione di visitatori che arrivano sempre più numerosi. Intorno a quest'idea, è necessario sviluppare ancora di più di quanto sia stato fatto, gli strumenti della collaborazione tra festival e altre importanti realtà culturali e artistiche dell'Umbria, che la Regione riconosce quali elementi fondamentali dell'offerta culturale e della qualità della vita sociale del nostro territorio".



