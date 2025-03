Arcudi-Melasecche-Pernazza, gravi i fatti in 2/a commissione

"Quanto accaduto nella seduta odierna della Seconda commissione, presieduta dal consigliere Michelini (Pd), è grave e rappresenta un oltraggio non solo al lavoro delle opposizioni, ma alla democrazia stessa. La maggioranza si è imposta mettendo in votazione un emendamento dell'assessore Simona Meloni (Pd) al Testo unico regionale per le foreste, protocollato e distribuito ai commissari neppure un'ora prima dell'inizio della seduta, un modus operandi profondamente scorretto che di fatto ha impedito l'approfondimento che il tema avrebbe meritato". Lo dichiarano il vice presidente della Commissione Nilo Arcudi (Tesei presidente - Umbria Civica), il capogruppo della Lega, Enrico Melasecche Germini e il capogruppo di Forza Italia, Laura Pernazza.

"Ma non è tutto. Nel corso dell'incontro - evidenziano gli esponenti dell'opposizione in una nota dell'ente - abbiamo chiesto la possibilità effettuare quanto prima un minimo di audizioni in commissione convocando i soggetti portatori d'interesse per poter magari redigere una legge che fosse più efficace a vantaggio della comunità. Una richiesta che è stata respinta dalla maggioranza con la motivazione dell'urgenza di approvare l'emendamento, peccato che la scorsa seduta lo stesso tema fosse all'ordine del giorno e sia stato rinviato a causa di impegni dell'assessore Meloni. Evidentemente l'urgenza si è manifestata solo nel momento in cui l'opposizione ha richiesto ulteriori approfondimenti. Peraltro abbiamo chiesto, per serietà, l'istruttoria tecnico finanziaria degli uffici competenti, che sarebbe buona abitudine produrre sempre per consentire a tutti i consiglieri una migliore valutazione dell'emendamento".

"La maggioranza ancora una volta ha sconfessato se stessa e i vuoti proclami che abbiamo sentito risuonare anche nelle sedi istituzionali in merito a una dichiarata volontà di collaborare con le opposizioni, che di fatto non esiste, dato che ci inviano documenti poco prima della loro discussione - concludono Arcudi, Melasecche e Pernazza - e ci privano della possibilità di approfondimento negando le audizioni. Neanche la nostra legittima proposta di inserire una clausola valutativa sugli effetti futuri che produrrà la legge così emendata ha consentito un'intesa nel rispetto dei relativi ruoli di maggioranza e minoranza. Un atteggiamento arrogante quello della maggioranza, che non giova a nessuno, sicuramente non agli umbri".



