Alibi Festival a Perugia, dialoghi e narrazioni sul crime

Ospiterà anche l'anteprima europea di "Dark Frames", l'ultimo documentario del regista Tom Thurman, "Alibi Festival", una tre giorni di immersione nel genere giallo, thriller e nella narrativa di inchiesta, con autori, giornalisti, registi, sceneggiatori, professionisti del settore investigativo e giudiziario, in programma dal 21 al 23 marzo all'Auditorium San Francesco al Prato di Perugia. La proiezione si svolgerà sabato 22 marzo alle 17.45.

Prima del suo arrivo a Perugia, intervistato da uno dei membri del Comitato editoriale di "Alibi Festival", Umberto Berlenghini (Rai Direzione Cinema e Serie Tv), Thurman ha presentato così il suo documentario: "In 'Dark Frames' ho voluto avere una visione più ampia per esaminare un intero genere, non concentrandomi semplicemente su un singolo regista, o attore, o attrice. Ancora più importante, ho voluto presentare i temi e gli elementi principali che accomunano così tanti film Noir: brutalità, violenza, criminali, armi, auto, sesso, cappelli, fumo e altri componenti iconici del genere. Ho voluto raccogliere esempi rappresentativi del genere e comprimerli insieme, creando essenzialmente un film Noir da 13 diversi film".

"Volevo concentrarmi - ha aggiunto - su alcuni degli esempi meno noti di film Noir, quelli che avevano budget più bassi. A me sembrano più puri, più genuini. Inoltre, poiché i loro diritti sono entrati nel pubblico dominio, non avevo limiti sul come e quanto utilizzare le loro sequenze. Questo mi ha dato la libertà che desideravo".

Sul Noir come specchio della società, il regista inoltre afferma: "All'inizio del mio documentario uso il Noir per raccontare la storia degli Usa dell'immediato dopoguerra. Poiché il Noir è un genere usato dalla cinematografia di qualsiasi Paese, lo ritengo il più adatto per raccontare la storia di una nazione. Nel mio caso ovviamente volevo concentrarmi sul mio Paese e sull'industria di Hollywood. Tuttavia, poiché così tante persone che lavoravano nella Hollywood del dopoguerra erano fuggite dall'Europa, molti dei film hanno un'influenza europea innegabile. Il regista Edgar Ulmer, il direttore della fotografia John Alton e l'attore Edward G. Robinson provenivano dall'Europa. E il termine film Noir all'epoca non era usato a Hollywood. La definizione fu coniata anni dopo dai francesi.

Quindi mi piace pensare al genere film Noir come a uno dei più grandi movimenti cinematografici americani che l'Europa abbia mai prodotto".

Dopo la proiezione, Thurman dialogherà con Fabio Melelli, professore di Storia del cinema presso l'Università per Stranieri di Perugia.

Tra gli altri ospiti confermati di "Alibi Festival", Edoardo Albinati, Sandrone Dazieri, Paolo Roversi, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo e il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Perugia Sergio Sottani, oltre a Don Antonio Coluccia, sacerdote impegnato nella lotta alla criminalità organizzata.

La tre giorni è organizzata da Mea Concerti e Associazione umbra della canzone e della musica d'autore (Aucma) in collaborazione con Rai Umbria, Rai Direzione Cinema e Serie Tv, Rai Radio 3, Direzione Rai Day Time, Direzione Rai Contenuti digitali e con il sostegno della Regione Umbria e del Comune di Perugia. Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso gratuito eccetto quello con Trincia (prevendite su Ticketitalia). Per il programma completo www.alibifestival.it



