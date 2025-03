A Gualdo Tadino arriva 'Angela' l'avatar del Comune

Si chiama "Angela" l'avatar del Comune di Gualdo Tadino, disponibile per rispondere e assistere cittadini e turisti.

Il Comune ha spiegato che l'introduzione di questa tecnologia rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione dell'Ente, reso possibile grazie ai fondi residui del Pnrr.

"Angela", il nome è un omaggio al patrono della città, il Beato Angelo, viene considerata "un'importante evoluzione" nel modo in cui l'amministrazione offre assistenza ai cittadini, garantendo un servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Il chatbot intelligente, supportato da un avatar vocale, è integrato nel sito www.tadino.it, sia nella sezione istituzionale sia in quella turistica, ed è accessibile da pc, smartphone e tramite il totem interattivo installato in piazza Martiri della Libertà.

Prossimamente verrà inoltre attivato un canale WhatsApp dedicato, attraverso il quale gli utenti potranno ricevere informazioni in tempo reale e interagire con il sistema di assistenza virtuale.

Grazie all'impiego di avanzate tecnologie di apprendimento automatico, "Angela" è in grado di fornire risposte personalizzate, facilitare l'accesso ai servizi comunali e ottimizzare i tempi di risposta dell'amministrazione. Il chatbot non si limiterà a fornire informazioni su pratiche amministrative e documentazione, ma supporterà anche i turisti offrendo indicazioni sui principali punti di interesse della città, in italiano e inglese (di prossima attivazione).

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha sottolineato come questo progetto "rappresenti un passo significativo verso la modernizzazione della pubblica amministrazione locale, consentendo di rispondere in modo più efficace alle esigenze della cittadinanza e proseguendo un percorso di transizione digitale avviato da anni".



