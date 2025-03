Studente morto, un indagato per cessione medicinale oppiaceo

C'è un altro indagato, per cessione di un medicinale di tipo oppiaceo, negli accertamenti sulla morte dello studente universitario Andrea Prospero. Lo ha specificato il procuratore di Perugia Raffaele Cantone.

"Stamani è stata eseguita una perquisizione in Campania - ha spiegato il magistrato - nei confronti di un giovane che riteniamo essere colui che ha venduto il medicinale. Non risponde dello stesso reato (istigazione o aiuto al suicidio - ndr) perché lui non era in grado ovviamente di conoscere la ragione per la quale Prospero lo ha utilizzato".



