Pnrr, protocollo d'intesa tra Gdf e Comune di Bastia Umbra

Il Comune di Bastia Umbra e il comando provinciale della guardia di finanza di Perugia hanno sottoscritto un protocollo di intesa in materia di tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quello per gli investimenti complementari al Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

L'accordo, firmato dal sindaco Erigo Pecci e dal comandante provinciale della guardia di finanza di Perugia, generale Carlo Tomassini, ha come fine la collaborazione reciproca per garantire il corretto utilizzo delle significative risorse, destinate al Comune di Bastia Umbra, per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del Pnrr. Il protocollo, che resterà in vigore sino a fine 2026, andrà a rafforzare le azioni a tutela della legalità in materia di utilizzo di risorse pubbliche destinate al Pnrr.

Più in dettaglio - riferisce la Gdf - il Comune di Bastia Umbra si impegna a mettere a disposizione della guardia di finanza dati e analisi di contesto in relazione all'affidamento di lavori, servizi e forniture, finanziati con fondi del Pnrr, compresi gli eventuali subappalti. Anche nel corso della procedura di selezione e scelta del contraente, l'Ente potrà fornire input informativi qualificati, utili a prevenire e reprimere irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria. Le fiamme gialle potranno utilizzare gli elementi così acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti in danno del bilancio comunale, statale e dell'Unione europea.

Come sottolineato dal generale Tomassini la guardia di finanza, nel sistema di governance del Pnrr, è chiamata a svolgere una funzione di supporto preventivo e di deterrenza, anche attraverso la sottoscrizione di intese protocollari della specie, tese a supportare i soggetti attuatori nelle diverse fasi progettuali. Poter disporre di dati e informazioni puntuali, grazie all'attuazione di un efficace scambio informativo, consentirà un intervento immediato e concreto da parte dei reparti, in grado di scongiurare sul nascere eventuali condotte illecite, lesive dell'interesse pubblico.

"L'obiettivo di questo protocollo - ha spiegato il sindaco Pecci - è sviluppare una collaborazione tra il nostro Comune e la guardia di finanza per rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle del Pnrr attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione. Ringrazio la guardia di finanza per la collaborazione con il nostro Comune. Il protocollo prevede anche la formazione dei nostri dipendenti comunali su questa tematica e porta un importante valore aggiunto per quanto riguarda un argomento molto delicato, ovvero la gestione dei soldi pubblici del Pnrr".



