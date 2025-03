Ferdinandi, Festival giornalismo interpreta vera anima Perugia

"La mia prima volta da sindaca al Festival del Giornalismo è una emozione grandissima perché questo evento rappresenta una delle cose più preziose e belle della città ed interpreta perfettamente la vera anima di Perugia, città internazionale e aperta al mondo, un'anima che ha a che fare con la cultura, con il sapere ma anche con la verità e l'importanza dell'informazione": lo ha detto la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, durante la presentazione della 19/a edizione della manifestazione in programma dal 9 al 13 aprile.

"Io credo che in contesto globale complesso come quello di adesso - ha sottolineato Ferdinandi - dialogare sull'importanza dell'informazione e di un giornalismo rigoroso, basato sui fatti e sul pensiero critico, sia necessario e urgente".

La sindaca di Perugia ha parlato anche di un "tempo nuovo" in cui attuare "forme di resistenza per salvare una democrazia sotto attacco perché sta lì a rappresentare la complessità". "Ed il giornalismo in tutto questo - ha proseguito - può fare la sua parte per ridare un respiro, un tempo e una fatica al pensiero dell'informazione che deve sfuggire alle semplificazioni, agganciando una dimensione di verità".

Per Ferdinandi occorre quindi "presidiare, anche attraverso un giornalismo rigoroso, quelli che possono diventare territori calpestati da irresponsabili".

Sul legame tra Perugia e il Festival del Giornalismo è intervenuta anche la co-fondatrice e direttrice Arianna Ciccone.

"La città è da sempre, ormai alla vigilia dei 20 anni che festeggeremo il prossimo anno - ha sostenuto -, la chiave fondamentale del successo dell'evento perché al mondo è conosciuto come 'Festival di Perugia'. Viene definito come il più grande festival dei media a livello europeo ma a me piace dire che è il più amato al mondo".



