Da Baci Perugina l'uovo di Pasqua 'Messaggi per Te'

Baci Perugina rivoluziona la tradizione delle uova di Pasqua con "Messaggi per Te": con questa nuova creazione, per la prima volta, l'uovo Baci diventa un veicolo di emozioni attraverso il proprio guscio di cioccolato, che si trasforma in una tela su cui le parole prendono forma.

Ed è proprio il guscio di cioccolato l'elemento distintivo dell'uovo "Messaggi per Te": inciso su entrambi i lati, riproduce l'inconfondibile cielo stellato e racchiude una frase motivazionale. Tante le frasi selezionate da Baci che aggiungono all'uovo un tocco di emozione e creatività. "L'incisione, dunque - spiega l'azieda in una sua nota - non è solo un dettaglio decorativo, ma un ponte tra tradizione e innovazione: un richiamo all'antica arte pasticcera reinterpretata in chiave moderna che rende omaggio ai valori di Baci Perugina".

Disponibile in due varianti di gusto, Baci Perugina uovo "Messaggi per Te" unisce l'intensità del cioccolato con la croccantezza delle nocciole. Anche l'incarto richiama la classica texture in alluminio che avvolge i cioccolatini.

All'interno di ogni uovo sono custoditi quattro Baci Perugina.

"Questa Pasqua - afferma nella nota Chiara Richiedei, marketing manager Baci Perugina - abbiamo voluto creare l'uovo Baci più iconico di sempre. L'uovo Baci 'Messaggi per Te', grazie all'incisione distintiva, al suo gusto inconfondibile, rappresenta una vera innovazione nel mondo delle uova. Ogni messaggio inciso nel cioccolato crea un legame speciale con chi lo riceve, aggiungendo un tocco di emozione e personalizzazione che rende il momento dell'apertura dell'uovo un'esperienza unica e iconica come lo è quella di Baci".



