Cantone su caso Prospero, conseguenze drammatiche nella rete

"Questo è il mondo della rete, con delle conseguenze drammatiche anche per chi non lo guarda solo da giurista ma anche da genitore": lo ha detto il procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone, riferendosi ad Andrea Prospero, durante il suo intervento al convegno "Governare la cybersicurezza: prevenire, resistere, contrastare" organizzato nel capoluogo umbro.

Presenti all'iniziativa anche il procuratore generale della Repubblica, Sergio Sottani, la vicedirettrice generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Nunzia Ciardi e il sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Eugenio Albamonte. "Due persone che non si erano mai conosciute personalmente hanno iniziato a parlare dei loro problemi - ha detto Cantone - e uno di questi due è riuscito sostanzialmente a convincere l'altro a fare un gesto estremo, che è quello del suicidio. Allora dobbiamo farci una serie di domande: cosa ha fatto l'ordinamento nazionale su questo tema? Credo che abbia fatto poco e non sempre bene, anche se sta cercando di recuperare". Per Cantone "il contesto informatico ha bisogno di prevenzione e repressione".



