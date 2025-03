Scontri per partita calcio a cinque A2, interviene la polizia

Caos, e intervento della polizia con più pattuglie per la tensione che si è creata sabato pomeriggio a Terni durante e dopo la partita di calcio a cinque (campionato di serie A2 maschile) fra Tip Power Futsal Ternana e Roma C5, scontro diretto per la salvezza vinto dai capitolini per 4 a 2.

Le immagini riprese da TeleGalileo - relative agli ultimi minuti del match - mostrano un atleta della Roma C5 portarsi le mani alle orecchie, per poi girarsi verso la tribuna del pubblico e mostrare il proprio numero-nome.

Successivamente un atleta della Tip Power Futsal Ternana si avvicina e lo colpisce.

Le stesse immagini raccontano il parapiglia poi scoppiato in campo, con la partita che viene sospesa, l'espulsione dello stesso giocatore numero 10 della Roma C5 - tre in tutti i cartellini rossi durante il match - e scontri fra il terreno di gioco e gli spogliatoi del palasport di via Di Vittorio.

Più pattuglie della questura di Terni sono quindi giunte sul posto per riportare la calma e avviare le prime indagini.

L'accaduto avrebbe avuto alcuni strascichi anche all'esterno dell'impianto di gioco, dove il furgone della Roma C5 si è allontanato scortato dalla polizia.

Gli episodi di tensione - si apprende da fonti della polizia - avrebbero riguardato soprattutto alcuni tesserati, marginalmente invece gli spettatori.



