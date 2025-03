Cordoglio Tapojärvi per operaio morto per incidente a Terni

"Siamo profondamente dispiaciuti e porgiamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia e ai cari del dipendente scomparso": a sottolinearlo sono Mari Pilventö, acting ceo Tapojärvi group, e Martti Kaikkonen, ceo Tapojärvi Italia.

"La nostra azienda - aggiungono - offre supporto alla famiglia in lutto e a tutti i nostri dipendenti in questo momento difficile.

"La nostra comunità - annunciano Pilventö e Kaikkonen in una nota - onorerà il nostro defunto collega con un minuto di silenzio in tutte le sedi del Gruppo Tapojärvi lunedì 17 marzo alle 12".

"Le cause dell'incidente - spiegano i vertici dell'azienda - sono oggetto di indagine approfondita in collaborazione con le autorità. Una volta completate le indagini, comunicheremo apertamente le misure di sicurezza adottate e che saranno implementate per garantire che un incidente simile non si verifichi più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA