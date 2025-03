Cordoglio presidente Umbria e Giunta per operaio morto

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e la Giunta regionale "esprimono forte cordoglio per la morte di Sanderson Mendoza, il giovane operaio di 26 anni coinvolto nei giorni scorsi in un grave incidente avvenuto nel polo siderurgico Ast di Terni". E in una nota diffusa da Palazzo Donini, la governatrice sottolinea che gli incidenti sul lavoro sono un "grande problema che rappresenta una sconfitta per tutti noi".

"Siamo vicini ai familiari e ai colleghi - afferma la presidente Proietti - questo nuovo drammatico incidente sul lavoro ci impegna sempre di più ad attivarci per il rispetto delle norme. Il tema della sicurezza sul lavoro deve rimanere prioritario per la tutela dei lavoratori e per garantire anche la qualità degli ambienti di lavoro. La Regione Umbria sarà in prima linea con un Piano ad hoc potenziando l'attività di controllo nelle fabbriche con un'attenzione anche alla formazione obbligatoria dei lavoratori e al rispetto dei protocolli di sicurezza. Intensificheremo in base alle nostre competenze le attività di prevenzione per arginare questo grande problema che rappresenta una sconfitta per tutti noi".



