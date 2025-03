Umbria pronta a mobilitarsi per le aree colpite da alluvioni

L'Umbria è pronta a mobilitarsi per la Toscana e l'Emilia Romagna colpite dalle alluvioni.

"Sono ore davvero difficili quelle che stanno vivendo i nostri amici" ha scritto sui social l'assessora Simona Meloni.

Che ha annunciato di essere in contatto con i colleghi assessori delle due Regioni". "A loro - ha annunciato Simona Meloni - ho manifestato la vicinanza degli umbri e il supporto che, qualora ve ne fosse bisogno, saremo pronti a offrire loro in tempi rapidi".

Domenica mattina intanto partiranno per Empoli sette volontari della Misericordia di Magione, con tre automezzi e altrettante tre idrovore e attrezzature per fronteggiare l'alluvione.



