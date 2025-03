Sindaca Perugia, Europa si costruisce anche nelle piazze

La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi è stata tra le protagoniste della manifestazione per l'Europa che si è tenuta in piazza del Popolo a Roma. "Essere qui oggi, in questa piazza, circondata dalle bandiere che Aldo Capitini portò alla prima marcia della pace, è per me un'emozione enorme. Questa piazza ci ricorda che l'Europa non si costruisce solo nelle stanze delle istituzioni, ma anche nelle piazze, nelle strade e nelle politiche che i nostri Comuni portano avanti ogni giorno con impegno e dedizione," ha detto.

Ferdinandi ha messo in evidenza la necessità di "immaginare un'Europa diversa, che non dimentichi le proprie origini e che sappia affrontare le sfide attuali". "Oggi - ha sottolineato Ferdinandi -, i nostri giovani ci chiedono di riscoprire il valore della pace e di rifiutare l'idea che la guerra debba essere la base di ogni ragionamento politico. Dobbiamo lavorare insieme per creare un'Europa unita e federale, che ponga al centro i diritti e la giustizia sociale".

La sindaca ha anche richiamato l'attenzione sulle difficoltà quotidiane che le città devono affrontare, "come il cambiamento climatico e l'odio verso il diverso". "Noi sindaci siamo in prima linea - ha detto - nella lotta per la coesione sociale e dobbiamo ricordare che l'Europa rappresenta un'alternativa possibile, una ricchezza di diversità".

"È nostro dovere, per il futuro dei nostri giovani e dei nostri figli, costruire una vera coesione" ha chiesto Vittoria Ferdinandi. "Dobbiamo essere costruttori di pace e continuare a sognare un'Europa unita e pacifica. Viva questa piazza, viva l'Europa unita e viva l'Europa della pace," ha concluso la sindaca di Perugia.



