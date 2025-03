Proietti, cambiamento climatico mette alla prova

"Il cambiamento climatico mette alla prova le nostre strutture e i nostri fragili territori ma le opere di adattamento e la prevenzione, oltre alla straordinaria organizzazione della nostra Protezione civile, possono fare la differenza": la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti parla così del recente alluvione che ha interessato Toscana ed Emilia Romagna. Non provocando invece particolari danni nel territorio umbro dove comunque c'è stata l'allerta gialla.

"Dopo avere verificato le singole situazioni in Umbria - ha spiegato Proietti -, ho sentito i presidenti Michele De Pascale, Emilia Romagna, ed Eugenio Giani, Toscana, manifestando loro vicinanza e inviando i nostri volontari, che sono stati destinati alla Toscana dal coordinamento nazionale. Rimaniamo in costante contatto con i sindaci dei comuni dove si sono verificati piccoli dissesti, mentre soccorriamo con i nostri gruppi comunali le regioni più colpite da questa ennesima ondata di precipitazioni".



