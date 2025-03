Centrodestra indica Eolo Cicogna candidato sindaco Assisi

Eolo Cicogna è ufficialmente il candidato sindaco di Assisi per il centrodestra unito e civici.

E' il primo dei nomi formalizzati in vista della consultazione dalla quale uscirà il successore di Stefania Proietti che ha lasciato la carica di sindaca dopo l'elezione a presidente della Regione per il centrosinistra. Per questo schieramento, secondo le indiscrezioni che stanno circolando, potrebbe essere candidato Valter Stoppini, attuale sindaco facente funzioni. In campo potrebbe poi esserci anche la candidatura di Stefano Pastorelli, Forza Italia e già capogruppo regionale della Lega.

Cicogna, funzionario del settore bancario, 70 anni, civico, sarà omunque sostenuto dalla lista civica Eolo Cicogna sindaco, da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Umbria Civica, Udc, Il Popolo della Famiglia, Assisi per Tutti e probabilmente da altre liste.

"Il centrodestra esprime pieno e convinto sostegno al candidato, riconoscendone le qualità necessarie a governare Assisi con autorevolezza e visione nel prossimo quinquennio" è detto in un comunicato dell'ufficio stampa di Eolo Cicogna sindaco. "Fin da subito - si legge ancora nella nota -, la sua figura si è imposta come sintesi virtuosa di competenza, cultura, radicamento nel territorio, valori che la coalizione condivide e intende rafforzare con unità e determinazione. Ogni forza politica coinvolta ribadisce il proprio intendimento a sostenere un'azione di governo solida e incisiva, fondata su principi chiari e un progetto di rilancio concreto".

"Ciò mi ha aiutato, ed oggi lo posso ammettere - le parole di Eolo Cicogna ad accettazione avvenuta - a rendere matura e concreta quella che in fin dei conti si è rivelata più che un auspicio una possibilità. Ho avuto momenti di esitazione e di titubanza: l'aspirazione a rendermi utile alla mia città e al mio Comune è stata a lungo in conflitto con i timori connessi alla assunzione di un impegno tanto gravoso. La inattesa prossimità della scadenza elettorale e le numerose sollecitazioni ricevute da parte di numerosi sostenitori, tuttavia, mi hanno convinto ad accettare di chiedere agli assisani, con umiltà, l'onore di poter amministrare nel prossimo quinquennio la nostra importante comunità: con il loro sostegno, con la loro partecipazione e con il calore di quanti, non pochi, mi hanno trascinato in questa, per me, nuova avventura".



