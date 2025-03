Ad Assisi apriranno tre nuovi asili nido comunali, che porteranno a 165 i posti disponibili per i servizi socio-educativi pubblici dedicati a bambini e bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni.

L'attivazione è prevista nell'anno educativo 2025-2026, nelle frazioni di Rivotorto, Castelnuovo e Petrignano, dove sono in corso di ultimazione i lavori per la realizzazione degli spazi dedicati a queste nuove realtà, che si aggiungono al primo nido comunale della città, aperto nel 2021 a Santa Maria degli Angeli. Lo ha annunciato il Comune.

"Con l'apertura di tre nuovi nidi comunali e orari di accoglienza più ampi - sottolineano Veronica Cavallucci e Paolo Mirti, assessori a Opere e lavori pubblici e Scuola, educazione e formazione - diamo risposte sempre più efficaci ai bisogni educativi dei più piccoli e alle esigenze delle famiglie e della comunità. Proponiamo servizi sempre più qualificati e presenti sul territorio, con strutture pubbliche innovative e sicure, facilmente accessibili e funzionali, sia negli spazi interni che esterni, realizzate grazie a fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza intercettati dal Comune. Assisi è una città sempre più moderna, accogliente e vicina ai bisogni delle famiglie".



