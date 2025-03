Vino, Umbria Top alla fiera di Düsseldorf

Umbria Top torna protagonista a ProWein 2025, in programma a Düsseldorf dal 16 al 18 marzo, con due appuntamenti di rilievo organizzati in collaborazione con Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Con la cooperativa delle cantine umbre saranno presenti sei aziende di eccellenza: Chiorri, Berioli, Fattoria Le Poggette, Moretti Omero, Blasi Cantina e Tudernum, pronte a rappresentare il territorio e la qualità della produzione vitivinicola regionale.

"Partecipare a ProWein è per noi sempre occasione di visibilità internazionale - sottolinea il presidente di Umbria Top Massimo Sepiacci - in particolar modo per le aziende che hanno storicamente particolari sbocchi commerciali in Germania.

L'Umbria ha un patrimonio vitivinicolo straordinario, che merita di essere raccontato e valorizzato. Attraverso la masterclass e il Walk around tasting, vogliamo offrire ai professionisti del settore un'esperienza unica e autentica alla scoperta della nostra terra e dei nostri vini".

Domenica 16 marzo alle ore 12.00, all'interno dell'area Ice nel Padiglione 15, stand F68, si terrà la masterclass intitolata "Umbria - The Hidden Gem". L'evento sarà condotto dal sommelier di Meininger, Sebastian Bordthäuser. La masterclass è aperta a un massimo di 40 partecipanti ed è possibile iscriversi attraverso il seguente link: https://www.ice.it/en/markets/germany/meet-italy-prowein-2025.

Subito dopo la masterclass, dalle ore 13.00 alle 14.00 Umbria Top proporrà uno Walk around tasting guidato da Georgia Panagopoulou, nota nel mondo del vino come wine.gini. Il tour si svolgerà presso lo stand Umbria Top e sarà un'esperienza immersiva dedicata a un gruppo selezionato di 15 partecipanti, che avranno l'opportunità di degustare due vitigni rappresentativi della produzione storica regionale, il Grechetto e il Sagrantino, nelle loro denominazioni Umbria Igt e Montefalco Sagrantino Docg, in linea con il tema del 2025 "Radici" che valorizza la storicità della tradizione vinicola umbra in collegamento con la modernità delle interpretazioni di stili e vitigni.

Così come lo scorso anno, espositore speciale accanto alle aziende socie di Umbria Top, Promocamera - Camera di commercio dell'Umbria: saranno presentati i vincitori del Concorso enologico regionale 2025 "L'Umbria del Vino". La rappresentatività dei vini umbri presenti al ProWein sarà dunque ampliata tramite una vetrina delle etichette vincitrici, tra bianchi, rossi rosati, spumanti di qualità, dolci. La presenza di Promocamera apre anche per quest'anno un programma di collaborazioni che sostiene il comparto con attività promozionali dei vini di qualità.

Umbria Top conferma così il suo impegno nella promozione internazionale delle eccellenze vinicole umbre: prossimo appuntamento, Vinitaly 2025.

Le iniziative di Umbria Top sono inserite nell'ambito delle iniziative di promozione delle produzioni certificate umbre promosse dalla Cooperativa Umbria Top Wines nell'ambito della misura del Csr Umbria 2023-2027 - intervento Srg10 "Promozione dei prodotti di qualità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA