Sulla Flaminia ultimi lavori per la rotatoria a Spoleto Sud

Da lunedì 17 marzo, sulla strada statale 3 "Flaminia" saranno eseguiti i lavori per la realizzazione della pavimentazione definitiva della nuova rotatoria di Spoleto Sud, attualmente aperta in modalità provvisoria di cantiere e in fase di ultimazione. Per consentire l'esecuzione degli interventi, il transito sarà regolato a senso unico alternato con semaforo con chiusura temporanea alternata dell'ingresso/uscita di Monteluco e di Spoleto Sud.

Il completamento di questa fase - riferisce l'Anas - è previsto entro venerdì 21 marzo.

A seguire, la rotatoria sarà aperta in modalità definitiva e sarà funzionante il nuovo impianto di illuminazione, mentre saranno eseguite le ultime lavorazioni residue, la cui ulltimazione è prevista entro Pasqua.



